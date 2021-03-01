Жители Закарпатья уже могут наблюдать за сказочным цветением шафрана. Оно началось в регионе неделю назад.

Шафран занесен в Красную книгу Украины. Его статус – "бесценный", растение охраняется законом.

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Фото цветущих шафранов разместил в сети экскурсовод Максим Адаменко.



На Закарпатье расцвел шафран / Фото с фейсбук-страницы Максима Адаменко

Срывать цветок запрещено, за это предусмотрен штраф в размере 62 гривен. В период цветения цветка лесники проводят рейды по выявлению нарушителей.



Цветение шафрана / Фото с фейсбук-страницы Максима Адаменко

В Украине пальмовое масло может оказаться вне закона. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине могут запретить пальмовое масло".