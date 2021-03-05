На Закарпатті вже продають першу полуницю

Жителі Закарпаття можуть посмакувати першими ягодами полуниці, але обійдеться таке задоволення недешево.

У Мукачеві покупці вже мають можливість поласувати свіжою полуницею. Перші тепличні ягоди з'явилися на ринку наприкінці лютого.

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Продавці переконують, що плоди ягоди крупні та соковиті, а також дуже смачні. Щоправда, це задоволення наразі не з дешевих, адже за кілограм свіжою полуниці доведеться викласти 300 гривень.

Також повідомляється, що лютий на Закарпатті був тепліший, ніж на решті території України. Перші підсніжники тут цвіли вже 5 лютого, а температура у той період піднялася до 10 градусів тепла.

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