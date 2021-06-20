Новий білковий продукт дослідники отримали з маніоки, кукурудзи, картоплі, цукрового очерету та навіть буряка.

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Fermotein – багатий на білки продукт. Його виготовляють методом бродіння на основі розроблених компанією грибів. Fermotein має високу поживну цінність, використовує лише 1% землі, 5% води та виділяє 3% викидів вуглецю у порівнянні з традиційною яловичиною.

Зараз експериментальний завод може виготовляти до 100 кілограм продукції в день. "Білкова пивоварня" виконує повний виробничий цикл, включаючи обробку сировини, ферментацію, отримання готового продукту та пакування.

На відміну від існуючих білкових інгредієнтів, фермотеїн є витратоефективним, легким у застосуванні завдяки нейтральному смаку, стійким, універсальним та безпечним. Він не містить мікотоксинів, антибіотиків, лістерії, сальмонели та кишкової палички.

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