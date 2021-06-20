Новый белковый продукт исследователи получили из маниоки, кукурузы, картофеля, сахарного тростника и даже свеклы.

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Fermotein – богатый белками продукт. Его изготавливают методом брожения на основе разработанных компанией грибов. Fermotein имеет высокую питательную ценность, использует лишь 1% земли, 5% воды и выделяет 3% выбросов углерода по сравнению с традиционной говядиной.

Сейчас экспериментальный завод может производить до 100 килограмм продукции в день. "Белковая пивоварня" выполняет полный производственный цикл, включая обработку сырья, ферментацию, получение готового продукта и упаковку.

В отличие от существующих белковых ингредиентов, фермотеин является витратоефективним, легким в применении благодаря нейтральному вкусу, устойчивым, универсальным и безопасным. Он не содержит микотоксинов, антибиотиков, листерии, сальмонеллы и кишечной палочки.

Урожай черешни в этом году будет неутешительным. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Невероятные потери: урожай черешни в Украине будет небольшим".