Можливість для аграріїв

Таким чином, земельні ділянки сільськогосподарського призначення передано на постійне користування ДП "Фонд аграрних інвестицій". Тобто, держпідприємство "Фонд аграрних інвестицій" виступить оператором земельних торгів.

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Завдяки Земельному банку аграрії зможуть орендувати державні землі через онлайн-аукціони на платформі Прозорро.Продажі. Уже перші аукціони заплановано на початок липня 2024 року.

Цікаво! Фонд державного майна розраховує, що введення системи оренди державних земель через Земельний банк на першому етапі принесе до бюджету додатково 1 мільярд гривень, а в разі охоплення всіх земель ця сума може зрости до 8 мільярдів гривень або більше.

Що отримають переможці аукціонів

Переможці аукціонів зможуть укладати угоди оренди державних земель на термін до 14 років для однорічних культур або до 25 років для багаторічних. Початкова вартість оренди складатиме 12% від офіційної грошової оцінки землі.

Нагадаємо! 9 травня 2024 року Верховна Рада схвалила розподіл коштів, отриманих від оренди державних земель, перед запуском "Земельного банку". А уже 29 травня Фонд держмайна представив проєкт "Земельного банку".