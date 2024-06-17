Можливість для аграріїв
Таким чином, земельні ділянки сільськогосподарського призначення передано на постійне користування ДП "Фонд аграрних інвестицій". Тобто, держпідприємство "Фонд аграрних інвестицій" виступить оператором земельних торгів.
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Завдяки Земельному банку аграрії зможуть орендувати державні землі через онлайн-аукціони на платформі Прозорро.Продажі. Уже перші аукціони заплановано на початок липня 2024 року.
Що отримають переможці аукціонів
Переможці аукціонів зможуть укладати угоди оренди державних земель на термін до 14 років для однорічних культур або до 25 років для багаторічних. Початкова вартість оренди складатиме 12% від офіційної грошової оцінки землі.