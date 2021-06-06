Збір урожаю черешні затримується: причини

Цього року сезон черешні в Україні розпочнеться із запізненням щонайменше на 7-10 днів. Причиною стала прохолодна весна.

Врожайність черешень цього року через холодну весну може бути нижчою від прогнозованої. Окрім того, дощі не дають вчасно здійснити підживлення дерев.

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Достигання черешні та збір урожаю вже затримуються на 7-10 днів. Якщо погода не здивує новими сюрпризами, то вже скоро покупці зможуть поласувати черешнею.

Минулого року сезон черешні розпочався наприкінці травня. Якою буде ціна на черешню цього року – наразі невідомо.

Урожай кісточкових цього року зазнав втрат. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24