Зеленський підписав важливий ветеринарний закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ветеринарну медицину" №1206-ІХ, який парламент ухвалив 4 лютого 2021 року.

Підписаний главою країни документ має вдосконалити законодавство в галузі ветеринарної медицини, зокрема, визначає засади:

діяльності у сфері захисту здоров’я та благополуччя тварин

ветеринарної практики

виробництва та застосування ветеринарних препаратів

обігу побічних продуктів тваринного походження

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Закон "Про ветеринарну медицину" також передбачає ліцензування виробництва та імпорту ветеринарних лікарських засобів, державну реєстрацію виробництва ветеринарних лікарських засобів, їхнього обігу та застосування.

У законі прописані основні засади забезпечення благополуччя тварин під час утримання та передбачається відповідальність операторів ринку за порушення вимог законодавства про ветеринарну медицину. Таким чином, створюється комплексна та зручна у користуванні законодавча основа для ветеринарно-санітарних заходів, яка відповідає положенням Угоди про асоціацію України з ЄС.

Прикінцевими положеннями встановлено, що закон набирає чинності на наступний день після публікації та вводиться в дію через два роки з дня набрання ним чинності. Також передбачаються пільгові та перехідні періоди з дня введення закону в дію.

Агросфера і Податковий кодекс

22 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу. Детальніше про це читайте в матеріалі Агро24 "Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв".