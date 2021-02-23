Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв

23 лютого 2021 , 10:09
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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу. Вони стосуються зниження ставки ПДВ з операцій з постачання окремих видів аграрної продукції.

Законопроєкт №3656 Верховна Рада ухвалила ще 17 грудня 2020 року.

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Ставку ПДВ знижують з 20% до 14%.

Що передбачає закон

Зокрема мовиться про операції з постачання та ввезення до України таких видів сільськогосподарської продукції:

  • Велика рогата худоба.
  • Свині.
  • Незбиране молоко.
  • Жито та пшениця.
  • Ячмінь.
  • Овес.
  • Кукурудза.
  • Соєві боби.
  • Цукровий буряк.
  • Насіння льону, суріпиці або ріпаку, соняшнику та інших олійних культур.

В Офісі Президента зазначили, що закон спрямований на підтримку сільськогосподарського виробництва та залучення інвестицій у галузь.

Реалізація норм закону знизить мотивацію платників податку до оптимізації податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з відповідною продукцією, що зменшить втрати бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва,
– мовиться у повідомленні ОПУ.

Рада ухвалила пільгові ставки ввізного мита на товари легкої промисловості

Зазначимо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4410, який встановлює пільгові ставки ввізного мита на низку товарів легкої промисловості. Зокрема, 0% – на сировину, що не виробляється в Україні, а це: пряжа, волокна, нитки, а також на штучні волокна.