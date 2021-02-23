Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв

Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу. Вони стосуються зниження ставки ПДВ з операцій з постачання окремих видів аграрної продукції.

Законопроєкт №3656 Верховна Рада ухвалила ще 17 грудня 2020 року.

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Ставку ПДВ знижують з 20% до 14%.

Що передбачає закон

Зокрема мовиться про операції з постачання та ввезення до України таких видів сільськогосподарської продукції:

Велика рогата худоба.

Свині.

Незбиране молоко.

Жито та пшениця.

Ячмінь.

Овес.

Кукурудза.

Соєві боби.

Цукровий буряк.

Насіння льону, суріпиці або ріпаку, соняшнику та інших олійних культур.

В Офісі Президента зазначили, що закон спрямований на підтримку сільськогосподарського виробництва та залучення інвестицій у галузь.

Реалізація норм закону знизить мотивацію платників податку до оптимізації податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з відповідною продукцією, що зменшить втрати бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва,

– мовиться у повідомленні ОПУ.

Рада ухвалила пільгові ставки ввізного мита на товари легкої промисловості

Зазначимо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4410, який встановлює пільгові ставки ввізного мита на низку товарів легкої промисловості. Зокрема, 0% – на сировину, що не виробляється в Україні, а це: пряжа, волокна, нитки, а також на штучні волокна.