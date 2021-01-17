Через нестабільну логістику та невелику пропозицію ціни на огірок показують найбільшу нестабільність за останні 5 років.

Ціни на імпортний тепличний огірок протягом січня демонструє небувалі стрибки ціни – від 45 до 67 гривень/кілограм. Вітчизняні тепличники перебувають у міжсезонні та не можуть запропонувати свою продукцію, повідомляє AgroTimes.

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Тенденція стрибка ціни помітили на найбільшому в Західній Україні гуртовому ринку "Шувар" та гуртових ринках у Києві, хоча останні 5 років ціна трималася у діапазоні 46-52 гривень/кілограм.

Такі стрибки – це момент нестабільної логістики. Попит на цей овоч є, а пропозиція невелика. І той товар, що пропонують – не завжди найкращої якості. Частина його приморозилася, частина зів’яла. У світі триває пандемія COVID-19, через це вантажі на митницях затримуються, перевезення розтягуються, – пояснив аналітик ринку "Столичний" Іван Григорович.

За спостереженнями аналітика, огірок у січні дорожчав завжди. У цей час збільшується попит на нього через психологічний чинник: покупці вже скучили за свіжими овочами, а консервованих вже наїлися.

Як писав Агро24, торгівельним мережам не вистачає українських ягід.