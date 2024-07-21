Як нараховується податок

Земельний податок – це обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів. Про це повідомляє 24 Канал.

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Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки) відповідно до п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України та надсилають платникам повідомлення-рішення до 1 липня поточного року, разом із детальним розрахунком суми плати за землю.

Дізнатись суму можна в електронному кабінеті

Фізичні особи з використанням кваліфікованого електронного підпису мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з плати за землю, в меню "ЕК для громадян" приватної частини Електронного кабінету.

Важливо Вхід до кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал Державної податкової служби.

Що робити у разі виявлення неправильної суми

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, контролюючий орган проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку.

Орган має надіслати йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).