Зливи і повені нищать аграрний сектор Криму
Джерело:Крим.Реалії
В окупованому Криму через потужні зливи і спровоковані ними паводки загинули сільськогосподарські культури на території понад 355 гектарів
Найбільші підтоплення
- Роздольненський район – загинуло 150 гектарів зернових
- Джанкойський район – пошкоджені та загинули культури на площі 98 гектарів
- Красногвардійський район – постраждало 53 гектари і знищено 7 гектарів угідь
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Території, на яких загинули посіви, будуть визнані зоною надзвичайної ситуації, – йдеться в повідомленні Крим.Реалії.
Якою буде погода в Криму 13 липня?
У Криму 13 липня очікуються сильні зливи і штормовий вітер, повідомляється на сайті підконтрольного Росії управління МНС у Криму.
За даними Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, протягом доби 13 липня в Криму очікуються місцями сильні зливи, грози, град, шквал 20-25 м/с.
Чи врятують зливи від посухи?
Кримські водосховища у 2021 році залишаться незаповненими, навіть якщо на півострові йтимуть рясні опади. Про це ще на початку року розповів заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк.
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