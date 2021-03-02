Зниження цін на молоко відбудеться не скоро: причини
До середини березня ціна на молоко-сировину залишиться незмінною.
Джерело:Асоціація виробників молока
Ціни на молоко-сировину найближчі два тижні залишиться на поточному рівні.
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Зараз ціни виглядають так: екстра – 12,15 гривень/кілограм, вищий – 11,7 гривень/кілограм, перший – 11,08 гривень/кілограм. Середньозважена ціна трьох ґатунків – 11,64 гривень/кілограм.
Попри початок сезону, наразі немає змоги повернути ціни на сировину до сезонного низхідного тренду, як це було в минулі роки. Така ситуація цілком прогнозована і має на те вагомі підстави – дефіцит сировини, який додатково підкріплений дорогими компонентами раціонів. Разом з тим є сподівання, що наприкінці березня ціни на молоко-сировину почнуть зменшуватися.
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