К середине марта цена на молоко-сырье останется неизменной.

Цены на молоко-сырье ближайшие две недели останется на текущем уровне.

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Сейчас цены выглядят так: экстра – 12,15 гривен/килограмм, высший – 11,7 гривен/килограмм, первый – 11,08 гривен/килограмм. Средневзвешенная цена трех сортов – 11,64 гривен/килограмм.

Несмотря на начало сезона, пока нет возможности вернуть цены на сырье до сезонного нисходящего тренда, как это было в прошлые годы. Такая ситуация вполне прогнозируемая и имеет на то веские основания – дефицит сырья, который дополнительно подкреплен дорогими компонентами рационов. Вместе с тем есть надежда, что в конце марта цены на молоко-сырье начнут уменьшаться.

Уже на протяжении нескольких лет хороший рост показывает спрос на клубнику. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Тепличная клубника: какого спроса ожидать".