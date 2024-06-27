Компанія умисно ухилялась від сплати податків

Слідчі повідомляють, що підприємство постачало експортеру сою без оформлення в податковій звітності. Компанія не мала документів щодо походження та придбання бобових, а товар обліковувався як безоплатно отриманий.

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Операції з придбання сільгосппродукції у бухгалтерській звітності постачальник продукції умисно не відображав. Зрештою, компанія ухилилась від сплати понад 11 мільйонів гривень податків.

Під час слідства детективи повідомили одній з її посадових осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ККУ (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Наразі до Державного бюджету компанія повернула понад 11 мільйонів гривень. Справу передали до суду.

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