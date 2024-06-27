Компанія умисно ухилялась від сплати податків
Слідчі повідомляють, що підприємство постачало експортеру сою без оформлення в податковій звітності. Компанія не мала документів щодо походження та придбання бобових, а товар обліковувався як безоплатно отриманий.
Читайте також У ДАР почнуть приймати заявки на субсидії для обробки землі та тваринництва
Операції з придбання сільгосппродукції у бухгалтерській звітності постачальник продукції умисно не відображав. Зрештою, компанія ухилилась від сплати понад 11 мільйонів гривень податків.
Під час слідства детективи повідомили одній з її посадових осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ККУ (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Наразі до Державного бюджету компанія повернула понад 11 мільйонів гривень. Справу передали до суду.
Який штраф можна отримати за самовільно зайняту земельну ділянку
- Самозахоплення земельних ділянок є поширеною проблемою, за яку передбачена відповідальність перед законом.
- Особи, які самовільно зайняли ділянку, понесуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність та зобов'язані повернути її власникам.
- Штраф для громадян за самозайняття землі становить від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів, для посадових осіб – від 20 до 100 мінімумів.
- Самовільне зайняття земельної ділянки, яке завдає значної шкоди власнику, може призвести до штрафу від 200 до 300 мінімумів або пробаційного нагляду до 2 років.
- Землекористувачі мають право користуватися земельною ділянкою лише в межах умов договору; будь-яке інше користування без правової підстави є самовільним зайняттям.