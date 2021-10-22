40 ферм за 4 роки: в Україні масово закриваються грибні виробництва

Останніми роками ринок грибів перенасичений. Продукції більш ніж достатньо, через що її ціна падає. Це змусило багатьох виробників припинити свою діяльність.

Виробництво грибів в Україні не завжди рентабельне. Наприклад, цього року вітчизняні виробники планують забезпечити ринок 70 тисячами тонн продукції.

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Натомість ціна грибів у середньому становить 35 гривень за кілограм. Це значно нижче рівня 2018 року, тобто ціна грибів падає 3 роки поспіль.

Окрім того, у доларовому еквіваленті ціна грибів знизилася у 1,5 рази у порівнянні з 2013 роком. Через це за останні 4 роки закрилося 40 підприємств, які займалися вирощуванням грибів.

Подорожчання газу призвело до зростання вартості виробництва грибів на 2 гривні/кілограм. Експерти радять виробникам грибів розглянути варіанти експорту, адже в ЄС попит на гриби зріс. Втім, сертифікація та високі вимоги до продукції можуть стати на заваді, тому ціна грибів на внутрішньому ринку залишиться низькою.

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