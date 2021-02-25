Готовя блюда из свежих ингредиентов, всегда возникает вопрос, что делать со всем этим корнями от овощей. Вместо того, чтобы выбрасывать, из него можно сделать нечто совершенно полезное. Например, вырастить зелень прямо у себя на подоконнике.

Отращивание корней также отличный способ избежать лишних пищевых отходов. Есть много овощей, которые вы можете вырастить у себя дома, вот 6 из них.

Интересно Органическое земледелие: кто лидеры в ЕС и какова ситуация в Украине

Зеленый лук

Быстрее и проще всего вырастить зеленый лук.

Для этого положите корень длиной до 3 сантиметров в миску или банку, а затем залейте ее водой так, чтобы покрыть до половины белую часть лука.

Меняйте воду каждые 2-3 дня.

Уже через сутки вы заметите, как она отрастает, а через неделю у вас появится зелень, которую вы сможете измельчить для свежего салата.



Зеленый лук / Фото SIZZLFY

Салат ромэн

Вы можете отрастить салат ромэн, а также другие салаты. Поместите его корни в банку, наполненную по крайней мере 3 сантиметрами воды, оставьте на несколько дней, пока он не начнет расти, а затем перенесите корни в почву.



Салат ромэн / Фото SIZZLFY

Капуста

Так же вы можете отращивать капусту. Просто сохраните пень капусты с корнями и поместите его в 3 сантиметра воды. Затем перенесите проросшие листья в почву.



Капуста / Фото SIZZLFY

Лук-порей

Лук-порей можно отрастить таким же образом, как зеленый лук.

Поместите белую часть корня в банку с водой так, чтобы примерно до половины он был погружен в жидкость.

Порею понадобится немного больше времени, чтобы вырасти. И не забывайте каждые 2-3 дня менять воду.



Лук-порей / Фото SIZZLFY

Ботва моркови

Отрежьте верхнюю часть моркови и поместите ее в воду. Побеги, которые отрастут, можно использовать в салатах, или как гарнир. Просто меняйте воду каждые несколько дней.



Морковь / Фото SIZZLFY

Читайте также 40 тонн с гектара: в Украине создали уникальный лук, который не нуждается в поливе

Сельдерей

Сельдерей можно отращивать так же как капусту и ромэн.

Поместите корневой стебель в 3 сантиметра воды.

Когда листья начнут прорастать, подождите неделю, чтобы сельдерей окреп, меняя воду каждые несколько дней.

После этого пересадите растение в грунт.



Сельдерей / Фото SIZZLFY