AgroPlanner – це спеціалізована CRM-система, якадозволяє зберігати в одному місці всю інформацію про клієнтів-аграріїв, планувати продажі та підвищувати фінансові показники підприємств.

Українська ІТ-компанія Fitelio розробила спеціалізовану CRM систему AgroPlanner для аграрних дистриб’юторів, повідомляє Агробізнес сьогодні.

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Сервіс дозволяє зібрати усі дані про ланцюжок продажів, які часто зберігаються в різних списках і таблицях, на одній платформі. Також до кожного пункту чи розділу з інформацією про клієнтів можна залишати нотатки. Це допоможе налагодити й покращити клієнтоорієнтованість.

Як це працює

Менеджер додає у базу господарство. Там вказує його площу, які культури вирощують, якими препаратами користуються, які є конкуренти. Додає контакти й кількість потрібної продукції. А вже після зустрічей залишає нотатки, де вказує додаткові деталі: зручний месенджер чи нагадування про наступну зустріч.

Наявні системи на ринку – дуже громіздкі й не підходять під потреби агросфери. AgroPlanner – це спроба зробити перший крок на шляху до автоматизації та цифровізації бізнес-процесів. Чимало менеджерів агрокомпаній мають різні навички роботи з програмами, тому ми намагалися зробити її зрозумілою, легкою та інтуїтивною в користуванні, – розповідає СЕО Fitelio Георгій Варданян.

Компанія пропонує для аграріїв безкоштовне тестування платформи. Для цього потрібно надіслати заявку на пошту meet@fitel.io. У портфоліо Fitelio – мобільний додаток для BASF та інші проєкти.

Як писав Агро 24, у Бразилії встановили рекорд із засіяних за добу площ.