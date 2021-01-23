У 2021 році земельний податок сплачується приватними власниками землі після отримання податкового повідомлення або щомісяця, якщо власником є юридична особа.

Сума земельного податку-2021 залежить від нормативної грошової оцінки, яка проводиться з урахуванням коефіцієнта індексації, повідомляє Dreamdim. Зверніть увагу! Незаконне отримання землі в Україні: які найбільш поширені схеми Ділянки з оцінкою Земельний податок для ділянок, яким проведено оцінку: не більше 3% від нормативної грошової оцінки;

для земель загального користування – не більше 1% від нормативної грошової оцінки;

для сільсько-господарчих угідь – не менше 0,3% та не більше 1% від нормативної грошової оцінки;

для лісових земель – не більше 0,1% від нормативної грошової оцінки. Ділянки без оцінки Земельний податок для ділянок, оцінка яких не проведена: за ділянки за межами населених пунктів – не більше 5% від оцінки по області;

для сільсько-господарчих угідь – не менше 0,3% та не більше 5% від оцінки по області;

для лісових земель – не більше 0,1% від оцінки по області. Строки сплати Строки сплати земельного податку в 2021 році встановлено наступні: громадяни України – протягом 60 діб після отримання податкового повідомлення;

юридичні особи – щомісяця, протягом 30 календарних днів. Проблеми ринку землі

Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції України проаналізував приклади аграрного рейдерства і назвав 3 класичні схеми рейдерських атак.