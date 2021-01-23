Земельний податок-2021: коли і скільки сплачувати
У 2021 році земельний податок сплачується приватними власниками землі після отримання податкового повідомлення або щомісяця, якщо власником є юридична особа.
Сума земельного податку-2021 залежить від нормативної грошової оцінки, яка проводиться з урахуванням коефіцієнта індексації, повідомляє Dreamdim.
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Ділянки з оцінкою
Земельний податок для ділянок, яким проведено оцінку:
- не більше 3% від нормативної грошової оцінки;
- для земель загального користування – не більше 1% від нормативної грошової оцінки;
- для сільсько-господарчих угідь – не менше 0,3% та не більше 1% від нормативної грошової оцінки;
- для лісових земель – не більше 0,1% від нормативної грошової оцінки.
Ділянки без оцінки
Земельний податок для ділянок, оцінка яких не проведена:
- за ділянки за межами населених пунктів – не більше 5% від оцінки по області;
- для сільсько-господарчих угідь – не менше 0,3% та не більше 5% від оцінки по області;
- для лісових земель – не більше 0,1% від оцінки по області.
Строки сплати
Строки сплати земельного податку в 2021 році встановлено наступні:
- громадяни України – протягом 60 діб після отримання податкового повідомлення;
- юридичні особи – щомісяця, протягом 30 календарних днів.
Джерело: 24 канал
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