"Аграрні" зміни в Кабміні: кого звільнили і призначили, – ЗМІ

2 червня Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні багато кадрових рішень, повідомляють ЗМІ. У тому числі, у відомствах, що опікують сільське господарство – Мінагрополітики, Мінекономіки і Держгеокадастрі.
На Урядовому порталі інформація щодо кадрових змін поки не оприлюднена. Але кілька ЗМІ, а також народний депутат Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі опублікували наступні дані.
Зверніть увагу! Верховна Рада розгляне цього тижня 5 аграрних законопроєктів: список
Кабмін звільнив:
- Сергія Глущенка – з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
- Олександра Романішина – з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
- Олега Пілата – з посади заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
Кабмін призначив:
- Володимира Гринюка – першим заступником міністра економіки України
- Христину Голубицьку – заступником міністра економіки України
- Сергія Теленика – заступником міністра економіки України
- Тараса Дзьобу – заступником міністра аграрної політики і продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Ігоря Кузіна – заступником Міністра охорони здоров’я України – головним державним санітарним лікарем України
Тимчасове покладення виконання обов'язків:
- Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України – на Андрія Забугу.
Перша ластівка в Мінагрополітики
Перша зміна в оновленому Мінагрополітики відбулася тиждень тому, коли на посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України призначили Тараса Висоцького.ВАЖЛИВО!
Читайте тут про останні зміни в законах України, що стосуються аграрного сектору.