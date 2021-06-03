"Аграрні" зміни в Кабміні: кого звільнили і призначили, – ЗМІ

3 червня 2021 , 09:50
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

2 червня Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні багато кадрових рішень, повідомляють ЗМІ. У тому числі, у відомствах, що опікують сільське господарство – Мінагрополітики, Мінекономіки і Держгеокадастрі.

На Урядовому порталі інформація щодо кадрових змін поки не оприлюднена. Але кілька ЗМІ, а також народний депутат Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі опублікували наступні дані.

Зверніть увагу! Верховна Рада розгляне цього тижня 5 аграрних законопроєктів: список

Кабмін звільнив:

  • Сергія Глущенка – з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
  • Олександра Романішина – з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
  • Олега Пілата – з посади заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Кабмін призначив:

  • Володимира Гринюка – першим заступником міністра економіки України
  • Христину Голубицьку – заступником міністра економіки України
  • Сергія Теленика – заступником міністра економіки України
  • Тараса Дзьобу – заступником міністра аграрної політики і продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Ігоря Кузіна – заступником Міністра охорони здоров’я України – головним державним санітарним лікарем України

Тимчасове покладення виконання обов'язків:

  • Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України – на Андрія Забугу.

Перша ластівка в Мінагрополітики

Перша зміна в оновленому Мінагрополітики відбулася тиждень тому, коли на посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України призначили Тараса Висоцького.

ВАЖЛИВО!
Читайте тут про останні зміни в законах України, що стосуються аграрного сектору.

 

Автор: Олег Терещенко