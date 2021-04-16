Аграрний сектор України у 2021 році покаже третій результат в історії

Валовий сільськогосподарський продукт в Україні цьогоріч помітно зросте і покаже третій результат у новітній історії.

Обсяг аграрного виробництва в Україні у 2021 році збільшиться на 4,4%, що є дуже позитивним фактором після минулорічного спаду на 10,4%, який став найбільшим з 1994 року (‑16,5%). Такий прогноз зробив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Юрій Лупенко.

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Зростання валового продукту відбудеться за рахунок збільшення виробництва рослинницької продукції – на 5,9% і незважаючи на зменшення виробництва продукції тваринництва – на 0,5%.

Найбільше зростання прогнозується на вирощуванні озимих культур (+15,9%), сої (+12,9%) та плодово-ягідних культур (+10,8%). Щодо інших видів продукції прогнозується зростання не більше ніж на 10%, а по окремих – ріпак, картопля, овочі – навіть зменшення обсягів виробництва, – каже Лупенко.

Обсяги виробництва продукції тваринництва, за прогнозом Інституту аграрної економіки, у 2021 році зменшаться проти 2020-го на 0,5% при невеликому зростанні продукції вирощування птиці (+1,4%) та свиней (+0,5%).

Загалом, за прогнозами, цьогоріч вітчизняне сільське господарство вийде на третій – після 2019-го і 2018 років – показник виробництва валової сільськогосподарської продукції у новітній історії України, – резюмував Юрій Лупенко.