Протягом 2021 року ціни практично на всі види м'яса в Україні підвищаться в середньому на 10%. Здорожчають, відповідно, і ковбасні вироби.

Про це заявляють українські виробники м’яса і м’ясних продуктів.

Так, один із найбільших виробників м'яса птиці компанія "МХП" поширила інформацію, що, за її даними, собівартість м'яса в Україні за минулий рік зросла на 40%, а отже вартість кінцевого продукту для споживачів має незабаром зрости в ціні.

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У 2020 році ціни на курятину в Україні досягли максимального значення за останні 15 років. Комбікорм стрімко дорожчає, що відображається на вартості курячого м'яса і яєць. Десяток останніх коштує зараз вже від 35 до 50 гривень.

Тенденція зростання світових цін на м'ясо, безумовно, вплине і на український ринок. Крім того, зернові та олійні культури, які є ключовими складовими у виробництві м'яса, також подорожчали.

Виконавчий директор асоціації "М'ясна галузь" Микола Бабенко зазначив, що причиною зростання ціни на м'ясо стала зміна податкової ставки на додану вартість. Він прогнозує збільшення середньої вартості м'яса свинини з 90 гривень за кілограм до 100-150 гривень.

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