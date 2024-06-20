Почнуть діяти нові гігієнічні вимоги

Вони будуть поширюватися на агропродовольчі ринки, оптові ринки сільськогосподарської продукції та ринкові комплекси всіх типів незалежно від їх підпорядкування та форм власності. Ними буде встановлено гігієнічні вимоги до території, приміщень, обладнання, торговельно-технологічного устаткування, інвентаря, утримання агропродовольчих ринків, харчових продуктів та тварин, призначених для виробництва харчових продуктів, що на них реалізовуються.

Операторів агропродовольчих ринків зобов'язали отримувати експлуатаційний дозвіл або реєструвати потужності агропродовольчого ринку, відповідно до вимог законодавства, що регулює безпечність та якості харчових продуктів.

Забороняється функціонування агропродовольчого ринку за відсутності акредитованої лабораторії. Оператори мають забезпечити належні умови для роботи лабораторії, надавши у користування службове приміщення, забезпечене опаленням, світлом, вентиляцією, водою та водовідведенням.

Що регламентують нові вимоги

Гігієнічними вимогами до агропродовольчих ринків загалом регламентовано:

загальні вимоги до агропродовольчих ринків;

вимоги до території агропродовольчого ринку;

вимоги до приміщень, обладнання, торговельно-технологічного устаткування, інвентаря агропродовольчих ринків;

вимоги до реалізації на агропродовольчих ринках харчових продуктів та тварин, призначених для виробництва харчових продуктів;

заходи боротьби зі шкідниками на агропродовольчих ринках;

вимоги до гігієни персоналу агропродовольчого ринку, який працює в зоні поводження з харчовими продуктами;

обов’язки операторів агропродовольчих ринків.

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