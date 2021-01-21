У 2020 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні впало на 11,5% порівняно з попереднім роком.

Для порівняння, в 2019 році сільгоспвиробництво в Україні зросло на 1,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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По окремим напрямкам, за даними Держстату, показники минулоріч були такими: виробництво у рослинництві впало на 13,6%, тоді як у тваринництві – лише на 2,6%.

На агропідприємствах у 2020 році спад становив 14% (зокрема, у рослинництві – 16,5%, тваринництві – 0,9%), в той же час у господарствах населення спад склав 6,8% (у рослинництві – 7,8%, тваринництві – 4,5%).

Агровиробництво у регіонах

Якщо аналізувати дані Держстату за 2020 рік у регіональному розподілі, то тут показники наступні:

Найбільше зростання

Чернігівська область – 4,7%

Сумська – 4,1%

Івано-Франківська – 3,2%

Рівненська – 3,1%

Чернівецька – 0,6%

Найбільший спад

Одеська – 38,4%

Кіровоградська – 32,2%

Черкаська – 24,4%

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