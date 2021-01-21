Агровиробництво в Україні суттєво скоротилося, – Держстат
У 2020 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні впало на 11,5% порівняно з попереднім роком.
Для порівняння, в 2019 році сільгоспвиробництво в Україні зросло на 1,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики.
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По окремим напрямкам, за даними Держстату, показники минулоріч були такими: виробництво у рослинництві впало на 13,6%, тоді як у тваринництві – лише на 2,6%.
На агропідприємствах у 2020 році спад становив 14% (зокрема, у рослинництві – 16,5%, тваринництві – 0,9%), в той же час у господарствах населення спад склав 6,8% (у рослинництві – 7,8%, тваринництві – 4,5%).
Агровиробництво у регіонах
Якщо аналізувати дані Держстату за 2020 рік у регіональному розподілі, то тут показники наступні:
Найбільше зростання
- Чернігівська область – 4,7%
- Сумська – 4,1%
- Івано-Франківська – 3,2%
- Рівненська – 3,1%
- Чернівецька – 0,6%
Найбільший спад
- Одеська – 38,4%
- Кіровоградська – 32,2%
- Черкаська – 24,4%
Джерело: 24 канал
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