Житомирщина цьогоріч зуміла виростити понад 18 тисяч тонн гречки та побити власний рекорд.

Урожай гречки у Житомирській області, яка є лідером за площами посівів цієї культури, за підсумками 2020 року склав 18,3 тисяч тонн, що є новим рекордом. Про це написав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook.

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Окрім того, Житомирщина зафіксувала новий рекорд врожаю вівса – 97,9 тисяч тонн.

Головним негативним чинником для аграріїв стала швидше "пандемія змін клімату", наслідки якої ми відчуваємо щороку. Несприятливі погодні умови негативно позначилися на врожайності деяких сільськогосподарських культур, – написав Бунечко.

Також він додав, що у 2020 році напідтримку аграріїв скерували 150 мільйонів гривень.

Зазначимо, що у 2019 році майже чверть усього виробництва гречки в Україні припадала на Житомирщину, а лідером за врожайністю гречки стала Вінниччина.

Як писав Агро24, торгівельним мережам не вистачає українських ягід.