Агропроизводство в Украине существенно сократилось, – Госстат
В 2020 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине упало на 11,5% по сравнению с предыдущим годом.
Для сравнения, в 2019 году сельхозпроизводство в Украине выросло на 1,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По отдельным направлениям показатели в прошлом году, по данным Госстата, были такими: производство в растениеводстве упало на 13,6%, тогда как в животноводстве – лишь на 2,6%.
На агропредприятиях в 2020 году спад составил 14% (в частности, в растениеводстве – 16,5%, животноводстве – 0,9%), в то же время в хозяйствах населения спад составил 6,8% (в растениеводстве – 7,8% , животноводстве – 4,5%).
Агропроизводство в регионах
Если анализировать данные Госстата за 2020 год в региональном распределении, то показатели следующие:
Наибольший рост
- Черниговская область – 4,7%
- Сумская – 4,1%
- Ивано-Франковская – 3,2%
- Ровенская – 3,1%
- Черновицкая – 0,6%
Наибольший спад
- Одесская – 38,4%
- Кировоградская – 32,2%
- Черкасская – 24,4%
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