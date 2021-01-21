В 2020 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине упало на 11,5% по сравнению с предыдущим годом.

Для сравнения, в 2019 году сельхозпроизводство в Украине выросло на 1,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По отдельным направлениям показатели в прошлом году, по данным Госстата, были такими: производство в растениеводстве упало на 13,6%, тогда как в животноводстве – лишь на 2,6%.

На агропредприятиях в 2020 году спад составил 14% (в частности, в растениеводстве – 16,5%, животноводстве – 0,9%), в то же время в хозяйствах населения спад составил 6,8% (в растениеводстве – 7,8% , животноводстве – 4,5%).

Агропроизводство в регионах

Если анализировать данные Госстата за 2020 год в региональном распределении, то показатели следующие:

Наибольший рост

Черниговская область – 4,7%

Сумская – 4,1%

Ивано-Франковская – 3,2%

Ровенская – 3,1%

Черновицкая – 0,6%

Наибольший спад

Одесская – 38,4%

Кировоградская – 32,2%

Черкасская – 24,4%

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