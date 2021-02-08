В Україні розробили проект дозволу оренди акваторії моря для цілей марикультури.

Держрибагенство розробило проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про надання в користування на умовах оренди акваторії (водного простору) територіального моря України для цілей марикультури". Зараз він узгоджується з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Якщо його затвердять, то суб’єкт господарювання зможе здійснювати діяльність з розведення і вирощування мідій та інших промислових гідробіонтів в акваторії Чорного моря.

Вирощування мідій за сучасними технологіями не завдає шкоди морському середовищу та дозволяє вести господарську діяльність необмежено довгий час. Крім того, мідії мають природну властивість очищувати воду від шкідливих бактерій та хімічних речовин, що буде сприяти поліпшенню екологічних умов на прилеглій морській акваторії.

Вирощування гідробіонтів може вийти на якісно новий рівень, а от тваринництво в Україні переживає не найкращі часи. Детальніше про це читайте в матеріалі Агро 24 "Українське тваринництво зазнало збитків у 3 мільярди гривень".