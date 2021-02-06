Українське тваринництво зазнало збитків у 3 мільярди гривень
Минулий 2020 рік не став успішним для українських виробників тваринної продукції. Прибутковими стали лише виробники молока.
Джерело:Agronews
Інститут аграрної економіки підрахував, що в 2020 році на виробництві продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах одержано 2,9 мільярди гривень збитків.
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Збитковість тваринництва стала поглибленням негативних тенденцій 2019 року, коли галузь одержала лише 0,1 мільярда гривень прибутків, хоча у 2018 році показник дорівнював 5,3 мільярдам гривень.
Збитки у тваринництві були спричинені випереджаючим зростанням собівартості на 5,7%, а виручка від реалізації продукції зросла лише на 0,7 %.
Найбільші збитки склалися на виробництві яєць, яке ще у 2018 році було прибутковим – 4,9 мільярди гривень.
Подолання збитковості тваринництва залежить переважно від зростання цін на тваринницьку продукцію, в першу чергу на яйця. Водночас важливим чинником залишається підвищення продуктивності тварин і птиці, адже навіть минулорічне зростання цін на м’ясо великої рогатої худоби на 13,2 % не дозволило компенсувати зменшення обсягів реалізації, – підсумував директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.
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