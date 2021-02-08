В Украине разработали проект разрешения аренды акватории моря для целей марикультуры.

Госрыбагенство разработало проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О предоставлении в пользование на условиях аренды акватории (водного пространства) территориального моря Украины для целей марикультуры". Сейчас он согласовывается с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Если его утвердят, то субъект хозяйствования сможет осуществлять деятельность по разведению и выращиванию мидий и других промысловых гидробионтов в акватории Черного моря.

Выращивание мидий по современным технологиям не наносит ущерба морской среде и позволяет вести хозяйственную деятельность неограниченно долгое время. Кроме того, мидии имеют природное свойство очищать воду от вредных бактерий и химических веществ, что будет способствовать улучшению экологических условий на прилегающей морской акватории.

Выращивание гидробионтов может выйти на качественно новый уровень, а вот животноводство в Украине переживает не лучшие времена. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Украинское животноводство понесло убытки в 3 миллиарда гривен".