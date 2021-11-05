Альтернатива м'ясу, яка гальмує старіння: з чого український стартап створив унікальний продукт

5 листопада 2021 , 14:26
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Джерело:

Newfood

Створення замінників м'яса стало світовим трендом, який підтримали тисячі дослідників. Прогресом у цій галузі може похизуватися і Україна.

Компанія VITEO Hemp самостійно вирощує коноплю та робить з неї протеїн, який може стати хорошою альтернативою м'ясу. Потужності компанії розташовані у кількох областях – Дніпропетровській, Полтавській та Івано-Франківській.

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Компанія забезпечує повний цикл створення продукції – від посіву насіння на полях до потрапляння товару на полиці магазину. 

Протеїн з конопель – натуральне джерело білка, яким можна повністю замінити м’ясо, адже в ньому містяться едемін і альбумін. Ці білки синтезуються в печінці в період переробки тваринних жирів. Вони необхідні нам для енергії та росту,
– зазначили у компанії. 

Також у цьому протеїні міститься правильна волокниста і груба клітковина, яка сприяє очищенню організму від шкідливих бактерій, кращому засвоєнню поживних речовин та навіть гальмує процес старіння. 

Конопляний протеїн можна споживати у будь-якому вигляді та додавати до своїх улюблених страв.

Автор: Ярослав Сиваківський