Ключевым поставщиком бананов на мировом рынке является Эквадор. Недавно эта страна претерпела ряд потрясений, из-за которых может пострадать фруктовая промышленность.

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Осенью 2019 года социальные протесты заставили правительство перенести столицу в другой город, а пандемия COVID-19 поставила Эквадор на грань гуманитарной катастрофы. Извержение вулкана Сангай, которое произошло дважды, образовало еще больше проблем.

В результате экспорт бананов из Эквадора существенно упал, что в свою очередь повлияет на цену продукции.

На рынке Азии цена на бананы уже подскочила в полтора раза, в Европе – на 25%. В Украине рост составил всего 9%, но вполне возможно, что в ближайшее время цена начнет расти.

Украина оказалась среди активных производителей перепелиных яиц. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина – в топе европейских производителей перепелиных яиц".