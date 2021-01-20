Дефіцит поставкок зерна з Росії змушує Бангладеш шукати інших постачальників пшениці.

Росія не зможе забезпечити Бангладеш потрібною кількістю зерна. Це спонукало представників країни Азії сконтактувати з українською стороною та розпочати переговори, повідомляє Refinitiv Agriculture.

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Ми спілкуємося з Україною з приводу імпорту пшениці, — заявила державний службовець міністерства продовольства Бангладешу Мосаммат Назманара ханум.

Згідно з угодою, у поточному фінансовому році Росія мала експортувати у Бангладеш 400 тисяч тонн пшениці, але зараз позначка не перевищує 200 тисяч тонн.

На думку чиновників Бангладешу, Росії не вдаться забезпечити заявлену кількість пшениці, тому вони розпочали пошук інших варіантів закуплівлі.

Крім того, з початку 2021 року Бангладеш вже оголосив 3 міжнародні тендери на закупівлю пшениці сумарно на 150 тисяч тонн зерна. Бангладеш щороку імпортує близько 6 мільйонів тонн пшениці, що робить його одним з найбільших світових імпортерів зерна.

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