Дефицит поставкам зерна из России заставляет Бангладеш искать других поставщиков пшеницы.

Россия не сможет обеспечить Бангладеш нужным количеством зерна. Это побудило представителей страны Азии связаться с украинской стороной и начать переговоры, сообщает Refinitiv Agriculture.

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Мы общаемся с Украиной по поводу импорта пшеницы, – заявила государственный служащий министерства продовольствия Бангладеша Мосаммат Назманара ханум.

Согласно договору, в текущем финансовом году Россия имела экспортировать в Бангладеш 400 тысяч тонн пшеницы, но сейчас отметка не превышает 200 тысяч тонн.

По мнению чиновников Бангладеша, России не вдаться обеспечить заявленное количество пшеницы, поэтому они начали поиск других вариантов закупок.

Кроме того, с начала 2021 Бангладеш уже объявил 3 международных тендера на закупку пшеницы суммарно на 150 тысяч тонн зерна. Бангладеш ежегодно импортирует около 6 миллионов тонн пшеницы, что делает его одним из крупнейших мировых импортеров зерна.