Українка Анастасія Волкова, яка створила стартап з відстежування стану посівів, потрапила у рейтинг одного з найвідоміших світових видань.

ВВС оприлюднив список 100 найвпливовіших жінок світу. У списку опинилася і українка Анастасія Волкова, повідомляє ВВС-Україна.

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Підприємиця і новаторка в агросфері, яка використовує науку і технології для вирішення питань продовольчої безпеки, – так у ВВС описали 29-річну Волкову, яка зараз живе у Лос-Анджелесі.

Уродженка Запоріжжя є засновницею стартапу Flurostat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу. Сервіс працює за підпискою і допомагає фермерам отримувати різноманітні дані про стан їхнього врожаю.

Сьогодні Flurosat пропонує своїм клієнтам кілька видів готової аналітики. Таке задоволення коштуватиме фермеру приблизно 1 долар на кожен гектар у рік, але для особливо великих компаній можлива знижка.

Джерела даних для обробки платформою різноманітні: супутникові знимки, дані з дронів, обладнана спеціальними GPS-трекерами сільгосптехнікa, розташовані на фермах метеостанції, зонди, що вимірюють вологість ґрунту, й інші датчики. Всі ці відомості потрапляють у симулятор і допомагають йому не тільки видавати прогнози, а й покращувати власну роботу.

Якщо аграрій знає, що і де саме відбувається на полі, він раніше добереться до проблеми і вирішить її. У нас є кейси, коли вдавалося збільшити ефективність на деяких полях на 100 доларів/гектар за допомогою нашої аналітики і рекомендацій або ж скоротити використання добрив на 15−20%, — розповіла Волкова.

Площа полів, дані з яких сьогодні обробляє її система, становить 8 мільйонів гектарів. Левова частка з більш ніж 5 тисяч зареєстрованих користувачів зосереджена у США, Австралії та Південній Америці.

Як писав Агро 24, деградація українських ґрунтів набирає обертів.