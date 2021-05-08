По мнению координатора Экспертной платформы НБУ Андрея Блинова, цена гречки возрастет, но не превысит показателя в 50 гривен за килограмм.

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Рост цены спровоцирован тем, что Россия – главный поставщик гречки в Украину – запретила экспортировать крупу. Но цена не должна превысить отметку в 50 гривен, ведь спрос на крупу очень гибкий.

Тем более, что летом спрос на крупу падает, ведь у покупателей есть много альтернатив. Кроме того, украинцы не покупают продукцию, цена которой превысила определенный психологический барьер.

В магазинах может вырасти и цена хлеба. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Хлеб в Украине скоро подорожает".