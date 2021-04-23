В Україні набирають оберти весняно-польові роботи. Це дуже складний і насичений процес, який до того ж потребує посиленої уваги до безпеки праці.
Агро24 пропонує вашій увазі матеріал про безпеку в галузі сільського господарства – які є вимоги та рекомендації для аграріїв, якими документами регулюється охорона праці і хто її контролює.
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Вимоги безпеки у сільському господарстві
Вимоги безпеки до обладнання та організації робочих місць
- Обладнання, що надається працівникам та ними використовується за призначенням, має бути технічно справним і відповідати:
- вимогам технічних регламентів
- загальним вимогам безпеки до обладнання, що зазначені у нормативно-правових актах з охорони і гігієни праці та відповідних нормативних документах на його виготовлення
- Обладнання, під час експлуатації якого можливе виділення шкідливих речовин у повітря робочої зони, має бути обладнане місцевою вентиляцією. Пуск місцевої вентиляції має бути зблокований із пуском технологічного обладнання.
- Рівень шуму виробничого обладнання не має перевищувати встановлених норм. У разі перевищення допустимих норм шуму робочої зони працівники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів слуху.
- Струмопідвідні проводи до електрифікованих машин і установок у виробничих приміщеннях мають бути ізольовані і захищені від механічного пошкодження.
- Трубопроводи, запірна арматура, насоси і вмістища, розміщені у теплицях, які використовують під час застосування гербіцидів та агрохімікатів, мають бути герметично закритими.
- Гальма засобів малої механізації (підвісних транспортних ліній, стрічкових транспортерів, електричних талів, візків, що переміщуються надґрунтовими регістрами тощо), які застосовують під час робіт, мають бути справними та зблокованими з пусковими пристроями.
Вимоги безпеки під час експлуатації сільськогосптехніки
- Експлуатація сільськогоспмашин (їх причепів і змінних причіпних машин, систем складових частин та окремих технічних вузлів) має здійснюватися з урахуванням вимог експлуатаційної документації.
- Вузли та елементи сільськогоспмашин, що рухаються, обертаються та можуть становити небезпеку, мають бути огороджені захисними кожухами, які забезпечують безпеку працівників.
- Перед виконанням робіт треба переконатися, що дроти повітряних ліній електропередач не буде зачіпати техніка, проїжджаючи під ними.
- Під час проїзду сільськогосподарської техніки потрібно дотримуватися безпечної дистанції.
Рекомендації щодо охорони праці
Фонд соціального страхування України рекомендує роботодавцям, керівникам сільськогосппідприємств і фермерських господарств, інженерам з охорони праці під час весняно-польових робіт посилити профілактичну роботу із запобігання виробничому травматизму; організувати роботу згідно з "Правилами з охорони праці в сільськогосподарському виробництві"; дотримуватись нормативних актів з охорони праці, а саме:
- навчати працівників безпечним методам роботи;
- провести інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками, які беруть участь у весняно-польових роботах;
- забезпечити працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту (рукавиці, окуляри, респіратори тощо), засобами пожежогасіння та поповнити медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги;
- відвести місце для відпочинку, споживання їжі та куріння;
- до роботи на транспортних засобах допускати працівників віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право управління такою сільськогосподарською технікою;
- ознайомити під розписку всіх водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами руху транспортних засобів;
- не допускати до роботи хворих, перевтомлених осіб, у нетверезому стані або тих, що не пройшли інструктаж з охорони праці та медогляд;
- для виконання технологічних процесів не допускати машини й обладнання, які мають технічні несправності;
- замінювати, регулювати та очищати робочі органи машин дозволяється тільки при непрацюючому двигуні, після того, як будуть опущені або встановлені на підставки робочі органи;
- не допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцією огорож рухомих елементів;
- здійснювати постійний контроль за дотриманням правил безпеки під час весняно-польових робіт.
Основні причини нещасних випадків під час сільськогоспробіт
- послаблення контролю з боку безпосередніх керівників робіт, служб охорони праці за дотриманням безпечних правил роботи
- невиконання працівниками інструкцій з охорони праці
- невикористання працівниками засобів індивідуального захисту
- формальний підхід до проведення навчання та інструктажів з охорони праці
Якими правовоми актами регулюється безпека праці в сільському господарстві?
Основні регуляторні документи:
- Закон України "Про охорону праці"
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 29 серпня 2018 року №1240 "Про затвердження Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві"
Хто контролює дотримання безпеки праці?
Відповідно до ст. 38 Закону України "Про охорону праці" державний нагляд за дотриманням законодавства та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:
- Державний департамент з нагляду за охороною праці, його територіальні управління в областях та державні інспекції;
- органи, установи і заклади Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади;
- Головне управління державної пожежної охорони МНС, територіальні й місцеві органи державного пожежного нагляду;
- Головна державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою (Держатомінспекція) та Державна екологічна інспекція (в частині нагляду за безпечним використанням джерел іонізуючого випромінювання), які належать до Мінекобезпеки, і підпорядковані їм інспекції на місцях.