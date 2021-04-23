В Україні набирають оберти весняно-польові роботи. Це дуже складний і насичений процес, який до того ж потребує посиленої уваги до безпеки праці.

Агро24 пропонує вашій увазі матеріал про безпеку в галузі сільського господарства – які є вимоги та рекомендації для аграріїв, якими документами регулюється охорона праці і хто її контролює.

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Вимоги безпеки у сільському господарстві

Вимоги безпеки до обладнання та організації робочих місць

Обладнання, що надається працівникам та ними використовується за призначенням, має бути технічно справним і відповідати:

вимогам технічних регламентів

загальним вимогам безпеки до обладнання, що зазначені у нормативно-правових актах з охорони і гігієни праці та відповідних нормативних документах на його виготовлення

Обладнання, під час експлуатації якого можливе виділення шкідливих речовин у повітря робочої зони, має бути обладнане місцевою вентиляцією. Пуск місцевої вентиляції має бути зблокований із пуском технологічного обладнання.

Рівень шуму виробничого обладнання не має перевищувати встановлених норм. У разі перевищення допустимих норм шуму робочої зони працівники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів слуху.

Струмопідвідні проводи до електрифікованих машин і установок у виробничих приміщеннях мають бути ізольовані і захищені від механічного пошкодження.

Трубопроводи, запірна арматура, насоси і вмістища, розміщені у теплицях, які використовують під час застосування гербіцидів та агрохімікатів, мають бути герметично закритими.

Гальма засобів малої механізації (підвісних транспортних ліній, стрічкових транспортерів, електричних талів, візків, що переміщуються надґрунтовими регістрами тощо), які застосовують під час робіт, мають бути справними та зблокованими з пусковими пристроями.

Вимоги безпеки під час експлуатації сільськогосптехніки

Експлуатація сільськогоспмашин (їх причепів і змінних причіпних машин, систем складових частин та окремих технічних вузлів) має здійснюватися з урахуванням вимог експлуатаційної документації.

Вузли та елементи сільськогоспмашин, що рухаються, обертаються та можуть становити небезпеку, мають бути огороджені захисними кожухами, які забезпечують безпеку працівників.

Перед виконанням робіт треба переконатися, що дроти повітряних ліній електропередач не буде зачіпати техніка, проїжджаючи під ними.

Під час проїзду сільськогосподарської техніки потрібно дотримуватися безпечної дистанції.

Рекомендації щодо охорони праці

Фонд соціального страхування України рекомендує роботодавцям, керівникам сільськогосппідприємств і фермерських господарств, інженерам з охорони праці під час весняно-польових робіт посилити профілактичну роботу із запобігання виробничому травматизму; організувати роботу згідно з "Правилами з охорони праці в сільськогосподарському виробництві"; дотримуватись нормативних актів з охорони праці, а саме:

навчати працівників безпечним методам роботи;

провести інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками, які беруть участь у весняно-польових роботах;

забезпечити працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту (рукавиці, окуляри, респіратори тощо), засобами пожежогасіння та поповнити медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги;

відвести місце для відпочинку, споживання їжі та куріння;

до роботи на транспортних засобах допускати працівників віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право управління такою сільськогосподарською технікою;

ознайомити під розписку всіх водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами руху транспортних засобів;

не допускати до роботи хворих, перевтомлених осіб, у нетверезому стані або тих, що не пройшли інструктаж з охорони праці та медогляд;

для виконання технологічних процесів не допускати машини й обладнання, які мають технічні несправності;

замінювати, регулювати та очищати робочі органи машин дозволяється тільки при непрацюючому двигуні, після того, як будуть опущені або встановлені на підставки робочі органи;

не допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцією огорож рухомих елементів;

здійснювати постійний контроль за дотриманням правил безпеки під час весняно-польових робіт.

Основні причини нещасних випадків під час сільськогоспробіт

послаблення контролю з боку безпосередніх керівників робіт, служб охорони праці за дотриманням безпечних правил роботи

невиконання працівниками інструкцій з охорони праці

невикористання працівниками засобів індивідуального захисту

формальний підхід до проведення навчання та інструктажів з охорони праці

Якими правовоми актами регулюється безпека праці в сільському господарстві?

Основні регуляторні документи:

Хто контролює дотримання безпеки праці?

Відповідно до ст. 38 Закону України "Про охорону праці" державний нагляд за дотриманням законодавства та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють: