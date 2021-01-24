Білі суниці – доволі унікальна продукція, яка має безліч особливих переваг. Втім, на другій чаші терезів опинилися розмір плоду та складнощі при транспортуванні.

Білі суниці та полуниці – це ягоди, які мають багато переваг. Вони унікальні на смак та аромат, підходять частині алергіків, розмножуються з насіння, стійкі до хвороб та менше приваблюють птахів, повідомляє журнал "Плантатор".

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Білоплідні сорти й гібриди мають певні переваги у вирощуванні. Більшість із них доволі стійкі до хвороб, оскільки пристосовані до умов конкуренції в дикій природі. За рахунок кольору білі й жовті ягоди не є мішенню для птахів, що люблять поживитися солодкими червоними плодами, – зазначається у статті.

Разом з тим, існують і недоліки. У них значно менша врожайність порівняно з промисловими сортами червоних полуниць, а самі ягоди дуже ніжні, тож їх надзвичайно складно транспортувати.

Деякі критики стверджують, що смак білих ягід –– річ суб’єктивна, і серед них трапляється немало екземплярів із посереднім смаком, водянистих і не дуже ароматних. Водночас це може залежати від технології вирощування та особливостей регіону.

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