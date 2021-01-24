Белая земляника – довольно уникальная продукция, которая имеет множество особых преимуществ. Впрочем, на второй чаше весов оказались размер плода и сложности при транспортировке.

Белпя земляника и клубника – это ягоды, которые имеют много преимуществ. Они уникальны на вкус и аромат, подходят части аллергиков, размножаются из семян, устойчивы к болезням и меньше привлекают птиц, сообщает журнал "Плантатор".

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Билоплодные сорта и гибриды имеют определенные преимущества в выращивании. Большинство из них довольно устойчивы к болезням, поскольку приспособлены к условиям конкуренции в дикой природе. За счет цвета белые и желтые ягоды не являются мишенью для птиц, которые любят поживиться сладкими красными плодами, – говорится в статье.

Вместе с тем, существуют и недостатки. У них значительно меньше урожайность по сравнению с промышленными сортами красных клубники, а сами ягоды очень нежные, поэтому их очень сложно транспортировать.

Некоторые критики утверждают, что вкус белых ягод – вещь субъективная, и среди них случается немало экземпляров с посредственным вкусом, жидких и не очень ароматных. В то же время это может зависеть от технологии выращивания и особенностей региона.

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