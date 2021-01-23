Для хорошого урожаю винограду потрібно знати лише декілька факторів, але кожен з них має значний вплив на результат.

Засновник розплідника щеплених саджанців винограду ТОВ "Виноград Одеса" Андрій Гайдай переконаний, що запорукою гарного врожаю є якісний посадковий матеріал, достатня кількість вологи і добрив, зелені операції. Про це він розповів журнал "Садівництво по-українськи".

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Він радить дуже ретельно підбирати постачальника добрив і точно розрахувати їх кількість.

Щоб була максимальна врожайність 30–40 тонн/гектар, або рекордні 80 тонн/гектар, потрібно дуже ретельно розрахувати внесення добрив (основні елементи: фосфор, азот, калій і кальцій). Бренди тут не мають значення – важлива якість. За кількістю внесення добрив діє принцип: скільки ти хочеш з винограднику отримати – стільки повинен йому віддати, – розповів він.

За словами Гайдая, виноград досягає базової врожайності на п’ятий рік вирощування, але перші повноцінні ягоди (2 кг з куща) можна отримувати вже на другий рік. Декотрим його клієнтам вдавалося досягати кращих результатів, але тому сприяло багато додаткових факторів.

Як писав Агро 24, у Бразилії встановили рекорд із засіяних за добу площ.