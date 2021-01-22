Густота рослин соняшнику значно впливє на урожайність культури. Такий висновок є результатом дослідження українських науковців.

Густота стояння рослин соняшнику, яка може коливатись у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах у дуже широкому діапазоні, значною мірою впливає урожайність. Про це розповів завідувач відділу селекції та насінництва гібридного соняшнику Селекційно-генетичного інституту Борис Вареник журналу The Ukrainian Farmer.

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Дослідження науковців, здійснені на південних чорноземах в експериментальній сівозміні Миколаївського інституту агропромислового виробництва показали, що способи сівби та густота стояння рослин впливали на величину кошика, кількість насіння в ньому, масу 1000 насінин, лушпинність насіння, а також висоту рослин.

Збільшення густоти стояння рослин сприяло зменшенню діаметру кошиків, вмісту в них насіння, маси 1000 насіння, а лушпинність при цьому збільшувалася, – наголосив Борис Вареник.

Відтак, Інститут олійних культур НААН рекомендує для різних зон України коригувати густоту стояння рослин соняшнику, залежно від місцевих природних та господарсько-економічних умов.

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