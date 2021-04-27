Білок без молока: німецькі вчені працюють над інноваційним сиром

Вже до 2023 року берлінська інноваційна компанія Formo обіцяє вивести на ринок молочний білок, який виготовляється без використання коров’ячого молока.

Дослідники з Formo замість коров'ячого молока використовують мікроорганізми, кодовані послідовностями ДНК молочного білка.

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Ці клітини вирощують у ферментері, поки не буде отримано достатньо білка для "збору врожаю". Після цього молочні білки поєднуються з рослинними жирами та вуглеводами, створюючи основу для подальшого виробництва сиру.

Із суміші інгредієнтів Formo виготовляє ніжні сири за “ремісничими традиціями”.

Для коагуляції продукту від "молока" до сиру використовують також ферменти та тепло. Отриманий продукт відразу пакують як свіжий сир. Також його можна залишити на дозрівання, аби сир став більш ароматним.

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