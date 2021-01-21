Фермери розпродали більшість своїх запасів, притримавши у себе найбільш якісну продукцію. Це спровокувало тенденцію підвищення ціни на овоч, але експерти повідомляють про її тимчасовий характер.

На поточному тижні в Україні помітили тенденцію зростання ціни на білокачанну капусту. Ймовірною причиною стало те, що до середини січня багато виробників розпродали більшу частину запасів. Крім того, на ринку вже не залишилося капусти низької якості, повідомляє EatsFruit.

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Через стрімке зниження запасів капусти в господарствах фермери почали стримувати продаж якісної продукції, що і призвело до зростання цін на цьому тижні. Оптові компанії відзначають загальне скорочення пропозицій капусти на ринку.

Сьогодні відпускні ціни на білокачанну капусту в фермерських господарствах вже піднялися до 1,50-3,50 гривні/кілограм, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Попри зростання ціни білокачанна капуста коштує в середньому на 25% дешевше, ніж в аналогічний минулорічний період.

Ключові гравці ринку переконані, що зростання цін на дану продукцію носить тимчасовий характер, адже зростання ціни мотивує фермерів розпродаж капусти зі сховищ.

Як писав Агро 24, через надлишок продукції в Україні почав дешевшати томат.