Впродовж новорічних свят не вдалося реалізувати всю імпортовану продукцію, внаслідок чого ціни демонструють падіння.

На новорічні свята покупці не демонстрували великий попит на томати, внаслідок чого на складах українських оптових компаній спостерігається надлишок, повідомляє EastFruit.

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Особливо стрімко подешевшали томати, які привезені з Туреччини. Продукція з кожним днем втрачає свою привабливість, тому імпортери намагаються збути якомога більше товару за допомогою низьких цін.

Станом на сьогодні турецький томат в Україні пропонується по 25-30 гривень/кілограм, що в середньому на 20% дешевше, ніж у передноворічний період.

Збільшення пропозиції імпортних томатів на українському ринку також пов’язують і з обмеженням на ввезення турецької плодоовочевої продукції до Росії. Турецькі компанії змушені переорієнтувати свої поставки на інші ринки, зокрема і український, де в результаті виник надлишок пропозиції тепличного томату.

Як писав Агро24, торгівельним мережам не вистачає українських ягід.