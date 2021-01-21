Фермеры распродали большинство своих запасов, придержав у себя наиболее качественную продукцию. Это спровоцировало тенденцию повышения цены на овощ, но эксперты сообщают о ее временном характере.

На текущей неделе в Украине заметили тенденцию роста цены на белокочанную капусту. Вероятной причиной стало то, что до середины января многие производители распродали большую часть запасов. Кроме того, на рынке уже не осталось капусты низкого качества, сообщает EatsFruit.

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Из-за стремительного снижения запасов капусты в хозяйствах фермеры начали сдерживать продажу качественной продукции, что и привело к росту цен на этой неделе. Оптовые компании отмечают общее сокращение предложений капусты на рынке.

Сегодня отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах уже поднялись до 1,50-3,50 гривны/килограмм, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Несмотря на рост цены белокочанная капуста стоит в среднем на 25% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Ключевые игроки рынка убеждены, что рост цен на данную продукцию носит временный характер, ведь рост цен мотивирует фермеров продавать капусты из хранилищ.

Как писал Агро 24, из-за избытка продукции в Украине начал дешеветь томат.