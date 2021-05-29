Білорусь перевела імпорт української продукції в ручний режим

Білорусь вирішила ввести нові правила щодо імпорту товарів з України. Ліцензування товарів тепер проходить за новими правилами.

Білорусь вирішила запровадити режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.

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У перелік потрапили кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, шкільні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

Рішення набере чинності через 10 днів, його дія триватиме 6 місяців.

Міністерство економіки України обурене такими діями білоруської сторони.

Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі, – йдеться у повідомленні міністерства.

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