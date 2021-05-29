Беларусь решила ввести режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.
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В перечень попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, школьные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.
Решение вступит в силу через 10 дней, его действие продлится 6 месяцев.
Министерство экономики Украины возмущено такими действиями белорусской стороны.
Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларуси. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси, – говорится в сообщении министерства.