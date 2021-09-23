Боротьба з фальсифікатом: в Україні вилучили 2,4 тонни масла

В Україні від початку року зафіксовано 198 порушень, пов’язаних з обігом фальсифікованого масла, та вилучено 2,4 тонни продукту.

Загалом було проведено 9,8 тисяч моніторингів діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють обіг солодковершкового масла, та більше ніж 2 тисячі перевірок закладів торгівлі та громадського харчування на предмет виявлення фальсифікації традиційних молочних продуктів. Відібрано 871 зразок молочної продукції, серед яких за результатами лабораторних досліджень в 45-ти випадках виявлено жири немолочного походження.

Прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва 43 операторів ринку. На 21 посадову особу винесено постанови про порушення.

Зверніть увагу! Масова фальсифікація масла: які виробники пройшли перевірку на якість

Солодковершкове масло є продуктом, який чи не найчастіше підробляється недобросовісними виробниками. Тому Держпродспоживслужба постійно контролює молочну продукцію, яка представлена у закладах громадського харчування та торгівлі, на наявність фальсифікату. Наше завдання – щоб українські споживачі отримували якісну та безпечну продукцію, – каже голова Держпродспоживслужби України Владислава Магалецька.

Добровільне вилучення продукції

Крім того, є випадок добровільного вилучення з продажу партій продукції на основі рисового борошна під брендом Nestlé SA, що мала невідповідність – завищений вміст кадмію для стандартів дитячого харчування. Так, компанія ТОВ "Нестле-Україна" проінформувала Держпродспоживслужбу про вилучення в січні-лютому 2021 року з обігу та зняття з продажу в торговій мережі більше 6,4 тонн (каші для дитячого харчування). Вилучена продукція утилізована відповідно до норм чиного законодавства.

Кричуші приклади того, як в Україні підробляють один із найважливіших продуктів, – у матеріалі