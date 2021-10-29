Борщ подорожчає: як додали у вартості інгредієнти

В Україні зафіксували зростання ціни борщового набору. З настанням холодів овочі будуть додавати у ціні.

Ціна борщового набору знову почала рости. Якщо готувати традиційний борщ на 4 осіб, то за страву доведеться викласти 65 гривень.

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Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то ціна борщу виросла на 5,52%. Подешевшанням покупців потішили лише картопля (-8,05%) та сметана (-8,04%).

Інші інгредієнти додали у ціні дуже суттєво. Наприклад, буряк подорожчав на цілих 62,43%, морква додала в ціні 35,01%, а капуста здорожчала на 34,87%.

Інші інгредієнти також подорожчали, але різниця між показниками не така суттєва.

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