Браконьєри вивозять з України тисячі співочих птахів: об'єми контрабанди вражають
Українські екологи виявили незаконне вивезення за межі України співочих птахів.
Джерело:Agronews
Екологи з Київського культурно-екологічного центру вийшли на арабське браконьєрське угрупування, яке щороку виловлює тисячі співочих птахів і вивозить їх з України.
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Вони виловлюють щигликів, синичок, чечіток, снігурів, чижів та інші види птахів. Потім зловмисники везуть їх у країни Близького Сходу — в Ліван, Оман, Катар, Йорданію, Кувейт, Лівію та Об’єднані Арабські Емірати.
Українські птахолови отримують по 50 гривень за пташку, а в арабських країнах їх продають по 30-50 євро.
Контрабандна група існує в Україні вже 10 років. За цей час з України вивезли понад півмільйона пташок, а збитки оцінено в 2,5 мільйона доларів.
Злочинна група складається з 6 осіб, вони діють в Києві, Харкові та інших великих містах України. Птахів ловлять в основному восени, під час міграцій, встановлюючи сітки завдовжки сотні метрів.
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