Українські екологи виявили незаконне вивезення за межі України співочих птахів.

Екологи з Київського культурно-екологічного центру вийшли на арабське браконьєрське угрупування, яке щороку виловлює тисячі співочих птахів і вивозить їх з України.

Цікаво В Іспанії фермери ведуть "війну" проти вовків

Вони виловлюють щигликів, синичок, чечіток, снігурів, чижів та інші види птахів. Потім зловмисники везуть їх у країни Близького Сходу — в Ліван, Оман, Катар, Йорданію, Кувейт, Лівію та Об’єднані Арабські Емірати.

Українські птахолови отримують по 50 гривень за пташку, а в арабських країнах їх продають по 30-50 євро.

Контрабандна група існує в Україні вже 10 років. За цей час з України вивезли понад півмільйона пташок, а збитки оцінено в 2,5 мільйона доларів.

Злочинна група складається з 6 осіб, вони діють в Києві, Харкові та інших великих містах України. Птахів ловлять в основному восени, під час міграцій, встановлюючи сітки завдовжки сотні метрів.

Україна сподівається збільшити інвестиції в аграрний сектор із Арабських Еміратів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "ОАЕ хоче збільшити "аграрний пакет" з Україною до 2 мільярдів доларів".