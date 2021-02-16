Украинские экологи обнаружили незаконный вывоз за пределы Украины певчих птиц.

Экологи из Киевского культурно-экологического центра вышли на арабскую браконьерскую группировку, которая ежегодно вылавливает тысячи певчих птиц и вывозит их из Украины.

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Они вылавливают щелчков, синиц, чечеток, снегирей, чижей и другие виды птиц. Затем злоумышленники везут их в страны Ближнего Востока – в Ливан, Оман, Катар, Иорданию, Кувейт, Ливию и Объединенные Арабские Эмираты.

Украинские птицеловы получают по 50 гривен за птичку, а в арабских странах их продают по 30-50 евро.

Контрабандная группа существует в Украине уже 10 лет. За это время из Украины вывезли более полумиллиона птиц, а убытки оценены в 2,5 миллиона долларов.

Преступная группа состоит из 6 человек, они действуют в Киеве, Харькове и других крупных городах Украины. Птиц ловят в основном осенью, во время миграций, устанавливая сетки длиной сотни метров.

Украина надеется увеличить инвестиции в аграрный сектор из Арабских Эмиратов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "ОАЭ хочет увеличить "аграрный пакет" с Украиной до 2 миллиардов долларов".