Браконьеры вывозят из Украины тысячи певчих птиц: объемы контрабанды поражают
Украинские экологи обнаружили незаконный вывоз за пределы Украины певчих птиц.
Источник:Agronews
Экологи из Киевского культурно-экологического центра вышли на арабскую браконьерскую группировку, которая ежегодно вылавливает тысячи певчих птиц и вывозит их из Украины.
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Они вылавливают щелчков, синиц, чечеток, снегирей, чижей и другие виды птиц. Затем злоумышленники везут их в страны Ближнего Востока – в Ливан, Оман, Катар, Иорданию, Кувейт, Ливию и Объединенные Арабские Эмираты.
Украинские птицеловы получают по 50 гривен за птичку, а в арабских странах их продают по 30-50 евро.
Контрабандная группа существует в Украине уже 10 лет. За это время из Украины вывезли более полумиллиона птиц, а убытки оценены в 2,5 миллиона долларов.
Преступная группа состоит из 6 человек, они действуют в Киеве, Харькове и других крупных городах Украины. Птиц ловят в основном осенью, во время миграций, устанавливая сетки длиной сотни метров.
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