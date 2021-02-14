Кількість вовків в Іспанії зростає, захисники природи радіють, фермери б'ють на сполох.

На сьогодні в Іспанії число дорослих особин вовків досягло 2 тисяч, що дозволяє вченим говорити про стабільну популяцію. Однак їхню радість зовсім не поділяють іспанські фермери, бо останнім часом почастішали випадки нападу вовків на домашніх тварин. Лише за останні два місяці понад 100 овець було зарізано хижаками в Бутраіго (60 кілометрів від Мадрида).

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Експерт з вивчення життя вовків і радник Міністерства навколишнього середовища Іспанії Хуан Карлос Бланко пояснив активність хижаків:

На тій території можуть жити 2-3 зграї. А ми вважаємо, що зараз в районі Мадрида мешкають близько 6 зграй. Вовки дуже розумні і пристосовуються до тих заходів, які використовують фермери.

В Іспанії вовків охороняє закон, а тваринників (якщо вони зазнають збитків через атаки хижаків) виплачується компенсація. Однак багатьох фермерів така ситуація не влаштовує, і вони ведуть проти вовків "війну" – труять і відсрілюють хижаків, заводять бійцівських собак і влаштовують полювання.

Згідно з офіційною статистикою, з 2005 року в Іспанії було вбито 130 вовків. Але реальні цифри, запевняють зоологи, набагато вищі.

В українських фермерів – проблеми іншого роду. Про це читайте в матеріалі Агро24 "Українське тваринництво зазнало збитків у 3 мільярди гривень".